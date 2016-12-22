Türk Silahlı Kuvvetleri, EL bab bölgesinde TÜrk savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatında, DEAŞ'a ait bombalı aracın imha edilme anını yayınladı.
(Görüntülü Haber) Hava harekatıyla DEAŞ'a ait bombalı aracın imha edilme anı
Türk Silahlı Kuvvetleri, EL bab bölgesinde TÜrk savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatında, DEAŞ'a ait bombalı aracın imha edilme anını yayınladı.
22 Aralık 2016 Perşembe 10:31
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