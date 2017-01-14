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Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

(Görüntülü Haber) Hava harekatında 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzii imha edildi

KİLİS - ANKARA () TSK : "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah'da bulunan 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma...

KİLİS - ANKARA () TSK : "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah'da bulunan 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzii imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

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