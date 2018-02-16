(Görüntülü Haber) Hatay sınırında ÇNRA'lar ile Afrin'deki YPG hedeflerine böyle atış yapıldı
16 Şubat 2018 Cuma 18:12
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