(Görüntülü Haber) Hatay'da 6 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Ramazan ÇELİK / HATAY, () - HATAY Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen eski öğretmen ve özel güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı alındı. Geçen hafta gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili 2 kişinin ise arandığı bildirildi.