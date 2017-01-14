(Görüntülü Haber) Hatay'a şehit ateşi düştü

Ramazan ÇELİK-Kasım NARCI/ HASSA(Hatay), () -BİTLİS'n Tatvan İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 36 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in acı haberi Hatay'ın Hassa İlçesi'ndeki baba evine ulaştı. Askeri yetkililer, Veysel Şirin'in şehit olduğu haberini sabah saatlerinde Akbez Mahallesi'nde oturan baba Mehmet ve anne Gülsüm Şirin'e bildirdi. Anne ile baba acı haberle sinir krizleri geçirdi. Şehidin eşi Servet Şirin'in çocuklarıyla birlikte Bitlis'te olduğu öğrenilirken, şehidin cenazesi Hassa'da toprağa verilecek.