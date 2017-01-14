Ramazan ÇELİK-Kasım NARCI/ HASSA(Hatay), () -BİTLİS'n Tatvan İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 36 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in acı haberi Hatay'ın Hassa İlçesi'ndeki baba evine ulaştı. Askeri yetkililer, Veysel Şirin'in şehit olduğu haberini sabah saatlerinde Akbez Mahallesi'nde oturan baba Mehmet ve anne Gülsüm Şirin'e bildirdi. Anne ile baba acı haberle sinir krizleri geçirdi. Şehidin eşi Servet Şirin'in çocuklarıyla birlikte Bitlis'te olduğu öğrenilirken, şehidin cenazesi Hassa'da toprağa verilecek.
(Görüntülü Haber) Hatay'a şehit ateşi düştü
Ramazan ÇELİK-Kasım NARCI/ HASSA(Hatay), () -BİTLİS'n Tatvan İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 36 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin'in acı haberi Hatay'ın Hassa İlçesi'ndeki baba evine...
14 Ocak 2017 Cumartesi 11:31
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