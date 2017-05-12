(Görüntülü Haber) Hastanenin acil servisinde silahlı kavga

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. Suruç’un Payamli Mahallesi'nde akşam saatlerinde elektrik akımına kapılan işçi Celal Kılıç, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı işçi tedaviye alınırken, olayı duyan yakınları ile firma yetkilileri de hastaneye geldi. Burada Kılıç'ın yakınları ile firma yetkilileri arasında başlayan sözlü sataşma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Acil serviste peş peşe ateşlenen silah sesleriyle paniğe kapılan hasta ve yakınları, kendilerini odalara atarak mermilerden korunmaya çalıştı. Olayda, henüz ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Hastane polisi tarafları yatıştırmakta yetersiz kalınca, takviye kuvvet istedi. Sevk edilen ekipler, biber gazıyla müdahele ederek tarafları ayırdı, 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis olayların büyümemesi için hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.