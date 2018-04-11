(Görüntülü Haber) Hastanenin 2'nci katından atlayan kadın öldü
ARTVİN’de, tedavi gördüğü hastanenin 2’nci katından beton zemine atlayan Gülten A. (59) yaşamını yitirdi. Olay, saat 07.00 sıralarında Artvin Devlet Hastanesi Dahiliye Servisi'nde meydana geldi. Gülten A., 2 gün önce bulantı ve halsizlik...
11 Nisan 2018 Çarşamba 15:33
ARTVİN’de, tedavi gördüğü hastanenin 2’nci katından beton zemine atlayan Gülten A. (59) yaşamını yitirdi. Olay, saat 07.00 sıralarında Artvin Devlet Hastanesi Dahiliye Servisi'nde meydana geldi. Gülten A., 2 gün önce bulantı ve halsizlik şikayetleriyle başvurduğu hastanede tedavi altına alındı. Refakatçisi bulunmayan Gülten A., 2’nci kattaki laboratuvara girdi. Pencereye çıkan kadın, beton zemine atladı. Ağır yaralanan Gülten A., götürüldüğü acil serviste yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Artvin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Artvin’in kapatılan Meydancık Belde Belediyesi eski Başkanı Nihat A.'nın eşi olan Gülten A.'nın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
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