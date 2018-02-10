(Görüntülü Haber) Hastaneden kaçtı, kendisini yaraladığını öne sürdüğü muhtarın aracına ateş etti (2)

Hastaneden kaçtı, kendisini yaraladığını öne sürdüğü muhtarın aracına ateş etti (2) Haber-KameraKÜTAHYA,()Güvenlik kamerası görüntüleri Kütahya'da çocuk oyun parkında pompalı tüfekle 4 kişiyi yaralamak suçundan gözaltına alınıp serbest bırakılan Maltepe Mahallesi muhtarı Hasan Hüseyin Yenice suçsuz olduğunu söyledi. Kendisi gözaltındayken gece evinin gönüne gelen kişilerin bahçedeki aracına av tüfeğiyle ateş ettiklerini belirten muhtar Yenice, bu olayın güvenlik kamerası görüntülerini gazetecilere gösterdi. Muhtar Hasan Hüseyin Yenice gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi Arabamı taşladılar camlarını kırdılar ve ailem sürekli huzursuz. Dün ise bu şahıslar evime gelerekten hakarette bulundu. Gittim karakola şikayette bulundum. Karakola getirilen şahıslar biz bir şey yapmadık deyip kenara çekildiler. Kendi aralarında bu şahıslar parkın içerisinde birbirleriyle tartışmışlar bilmiyorum kendi gözümle gördüğüm bir şey yok. Birbirlerini vurmuşlar ve bu şahıslar demişler ki 'Maltepe mahalle muhtarı vurdu' çünkü sorun benimle yaşadıkları için öne biz çıkıyoruz. Bu şahıslar hastaneye götürülüyorlar, kaçarak geliyorlar. Ben karakolda ifade verirken evimin önünde arabama pompalı tüfekle ateş açıyorlar. Benim hiçbir şekilde silahla yaralama olayım yoktur. Şahıslar gelmiş benim evimin önünde aracıma pompalı silahla ateş açıp herkesi tedirgin ettiler. Kamera görüntüleri de vardır. Ben mahalle muhtarı olarakdan bunların parkta yaptıklarını emniyete bildiriyorum bu yüzden cephe oldum.