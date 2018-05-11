BABA MEESO: ÇOK MUTLUYUM Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün çocuğu kaçırılan Suriyeli Amir Zahlül Meeso, emniyet ekiplerine teşekkür etti. Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Amir Zahlül Meeso, kaçırılan Muhammed İbrahim'in ilk çocuğu olduğunu belirtti. Olayın öğrenilmesinden sonra polisin sıkı bir çalışmayla oğlunu kısa sürede bulduğunu kaydeden Messo, çok mutlu olduğunu söyledi. Amir Zahlül Meeso, sevincini gazetecilere sarılarak paylaştı. -Güvenlik - Türkiye-Afyon - Satılmış AKKAŞ
(Görüntülü Haber) Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (4)
BABA MEESO: ÇOK MUTLUYUM Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün çocuğu kaçırılan Suriyeli Amir Zahlül Meeso, emniyet ekiplerine teşekkür etti. Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Amir Zahlül Meeso, kaçırılan...
11 Mayıs 2018 Cuma 12:23
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