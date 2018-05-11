Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso'nun (29) çiftinin yeni doğan oğulları 'Muhammed İbrahim' bulundu. Polis ekiplerince sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kent merkezinde bulunan erkek bebek, kadın doğum servisinde yatan annesi Ravva Zahlül Meeso'ne teslim edildi. Polis olayla ilgili bir kadını gözaltına aldı.
(Görüntülü Haber) Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (2)
Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesinde dün personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso'nun (29) çiftinin yeni doğan oğulları...
11 Mayıs 2018 Cuma 10:49
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