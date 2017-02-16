Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, psikolojik tedavi görmesi için yatırıldığı hastaneden kaçan 30 yaşındaki Remzi Menter, telefonla yakınlarını arayarak helalleştikten sonra baraj gölüne atlayarak intihar etti. Hayriye Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunlar yaşayan 3 çocuk babası Remzi Menter, dün tedavi için Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek yatışı yapıldı. Menter, akşam saatlerinde hastaneden ayrılarak ilçe dışındaki Hacıhıdır Baraj gölünün bulunduğu bölgeye gitti. Burada cep telefonu ile aradığı yakınlarından helallik isteyen Menter, intihar edeceğini söyledi. Aldıkları telefonun ardından baraj gölü kenarına giden yakınları ve arkadaşları Menter'e ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Cep telefonu bulunan Menter'in sabah baraj gölüne gelen dalgıç polislerin aramasının ardından öğle saatlerinde cesedine ulaşıldı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Menter'in cesedi jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) Hastaneden ayrıldı, baraj gölünde intihar etti
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, psikolojik tedavi görmesi için yatırıldığı hastaneden kaçan 30 yaşındaki Remzi Menter, telefonla yakınlarını arayarak helalleştikten sonra baraj gölüne...
16 Şubat 2017 Perşembe 16:22
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