(Görüntülü Haber) Hastanede olay çıkardı, görevliyi bıçak tehdidiyle rehin aldı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), () - BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde rahatsızlanan oğlunu Devlet Hastanesi'ne götüren E.D.'nin bıçak tehdidiyle bir görevliyi rehin alması, bugün sağlık personeli tarafından protesto edildi. Olay dün gece yarısı meydana geldi. Rahatsızlanan oğlunu Karacabey Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götüren E.D., görevlilerle tartışıp "Nöbetçi çocuk doktorunu çağırın" dedi. Alkollü olduğu ileri sürülen ve dışarı çıkıp elinde bıçakla dönen E.D., burada görevli acil tıp teknisyeni Onurhan Özpişirici'nin boğazına bıçağı dayayarak rehin aldı, "Eğer o doktor buraya gelmezse bunun boğazını keseceğim. Öldüreceğim" diyerek tehditler savurdu. Çağrılan polislerin yaklaşık 20 dakika süren çabası sonucu ikna edilen E.D., rehin aldığı görevliyi bırakıp teslim oldu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.D.'nin ifadesi alınırken, rehin aldığı acil tıp teknisyeni Onurhan Özpişirici de kendisinden şikayetçi olmadı. Bunun üzerine E.D. savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Karacabey Devlet Hastanesi acil servisi önünde bugün toplanan sağlık personeli ve sendika temsilcileri basın açıklaması yaparak saldırıyı protesto etti ve bu tür olaylara karşı önlem alınmasını istedi.