(Görüntülü Haber) Hastanede oksijen tüpü patladı: 3 yaralı
DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde, bugün saat 10.30 sıralarında oksijen tüpü patladı, anestezi uzmanı Dr. Gökhan Peker, hemşire Ayşen Gök ve hasta bakıcı Gülsen Dalkara yaralandı. Yaralılardan ilk müdahalenin...
09 Mart 2017 Perşembe 11:44
DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde, bugün saat 10.30 sıralarında oksijen tüpü patladı, anestezi uzmanı Dr. Gökhan Peker, hemşire Ayşen Gök ve hasta bakıcı Gülsen Dalkara yaralandı. Yaralılardan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Peker'in durumunun ağır olduğu açıklandı.
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