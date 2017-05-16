Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

(Görüntülü Haber) Hastanede baltalı saldırı kamerada

*Arnavutköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sıra önceliği nedeni ile çıkan kavgada balta ve sopalar kulanıldı. * Dehşet dolu o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Haber: Erhan TEKTEN Kamera: İstanbul...

*Arnavutköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sıra önceliği nedeni ile çıkan kavgada balta ve sopalar kulanıldı. * Dehşet dolu o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Haber: Erhan TEKTEN Kamera: İstanbul Arnavuktöy Devlet Hastanesi'nin acil servisinde baltalı dehşet yaşandı. Geçtiğimiz pazar akşamı hastaneye gelen bir grup, durumlarının acil olduğunu söyleyerek ön sıraya geçmek istedi. Buna izin vermeyen görevliler ve grup arasında yaşanan tartışmanın ardından grup hastaneden ayrıldı. Kısa süre sonra tekrar hastaneye gelen grup görevlilere balta ve sopalarla saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, iki güvenlik görevlisi yaraladı. KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde görevlilere baltayı savuran saldırganlara güvenlik görevlileri müdahale ediyor. Görevliler daha sonra kaçmaya başlıyor. Saldırgan güvenlik görevlisini baltayla kovadıktan sonra, baltayı kapıya saplıyor. Olayın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246