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(Görüntülü Haber) Hastane temel kazısı sonrasında fındık bahçesinde heyelan

ULUBEY (Ordu), () - ORDU'nun Ulubey ilçesinde Devlet Hastanesi inşaatı için yapılan temel kazısı sonrasında alanın üst kısmında bulunan Abdurrahman Kara'ya ait fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Kara, kayıtlarda bölgenin eski...

ULUBEY (Ordu), () - ORDU'nun Ulubey ilçesinde Devlet Hastanesi inşaatı için yapılan temel kazısı sonrasında alanın üst kısmında bulunan Abdurrahman Kara'ya ait fındık bahçesinde heyelan meydana geldi. Kara, kayıtlarda bölgenin eski heyelan sahası olarak görüldüğünü belirterek, evinin ve fındık bahçesinin tehlike altında olduğunu ileri sürdü. Ulubey'in Çatallı Mahallesi'nde yapımına başlanan Devlet Hastanesi temel kazısı sonrasında Abdurrahman Kara'ya ait olan ve alanın üst kısmında bulunan fındık bahçesinin zemininde yarılmalar ve kaymalar oluştu. Oluşan heyelan Kara'nın evine 20 metre kadar yaklaştı. Kara bu durumu ilgili kurumlara müracaat ederek bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan jeolojik etüt raporunda alanın MTA heyelan envanterinde eski heyelan alanı olarak işaretlendiği belirtilerek gerekli istinat önlemleri alınmadan kazıya devam edilmesinin uygun olmayacağı, Kara'ya ait binada da kontrollü ikamet edilmesi gerektiği ifade edildi. Devlet Hastanesi inşaatının yanı sırada bölgede bir de konut projesinin yapılacağını söyleyen Abdurrahman Kara, "Hastanenin ihalesi yapılıp, inşaatı başladığında hastanenin müteahhidi burada hafriyata başladı. Hafriyat 15 gün sürdü. Sonrasında büyük bir uçurum meydana geldi ve uçurumdan sonra da heyelan oldu. Heyelan olunca hastanenin hemen bitişiğinde bulunan konut alanına ayrılan arazi göçtü. Bu alan göçünce bana ait olan bahçemde de heyelan oldu. Evimin yanına 20 metre kaldı. 20 metre daha olsa evim yıkılacak. İl Afet Müdürlüğü'ne müracaatta bulundum. İl Afet Müdürlüğü mühendislerini göndererek burada inceleme yaptı. Bahçem ortadan ikiye bölündü. Buna bir çare istiyorum. Arazi çok kaygan, zemin bozuk. Devletten buraya bir önlem alınmasını istiyorum" dedi.

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