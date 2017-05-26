(Görüntülü Haber) Hastane kantininde silahlı saldırı: 1 yaralı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Kartal'da Hastane kantininde silahlı saldırı düzenlendi. Kantin çalışanı bir kişi bacağından yaralandı. Olayın ardından saldırgan otomobil ile kaçtı. Olay saat 00.30 sıralarında Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Semiha Şakir Kadın ve Çocuk Hastalıkları Klinikleri bahçesindeki kantinde meydana geldi. Silahlı bir kişi kantine gelerek kasa tarafına geçip kantin çalışanına silahla ateş etti. Daha sonrada kantinin dışına çıkıp 4-5 el daha ateş ettikten sonra saldırgan araca binip uzaklaştı. Olayda kantin çalışanı Üzeyir Önürme (40) ayağından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayın kantindeki hesap yüzünden çıktığı iddia edildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansırken görüntüde yaralı kantin çalışanının tezgahın üzerinden atlayarak kaçtığı saldırganın ise elindeki silahla dışarı çıktığı görülüyor.