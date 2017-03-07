(Görüntülü Haber) Hasta, acil tıp teknisyenine saldırdı

Mehmet OKUR/ SİLİFKE(Mersin), ()-MERSİN'in Silifke İlçesi'nde acil tıp teknisyeni Hamide Avcı (35) müdahale ettiği epilepsi hastası Muhammet Akıllı'nın (20) saldırısında yaralandı. Say Mahallesi'nde oturan Muhammet Akıllı'nın kriz geçirmesi üzerine ailesi 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Olay yerine giden ekip, Akıllı'ya müdahale etmek istedi. Ancak Akıllı, acil tıp teknisyeni Hamide Avcı'ya saldırdı. Yüzünden yaralanan Avcı, arkadaşları tarafından götürüldüğü Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Avcı'nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.