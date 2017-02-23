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(Görüntülü Haber) Hasmını caddede tabancayla yaraladı, 3 gün sonra yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde 3 gün önce çıkan kavgada tabancayla ateş edip 43 yaşındaki İzzet Aş'ı yaralayan 30 yaşındaki Osman K. saklandığı evde yakalandı. Olay, İnegöl İlçesi'nde pazartesi...

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde 3 gün önce çıkan kavgada tabancayla ateş edip 43 yaşındaki İzzet Aş'ı yaralayan 30 yaşındaki Osman K. saklandığı evde yakalandı. Olay, İnegöl İlçesi'nde pazartesi gecesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralama suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce çıkan Osman K., aralarında husumet bulunan İzzet Aş ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet Aş iddiaya göre aracından aldığı baltayla saldırınca, Osman K. da tabancasını çekerek ateş edip kaçtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan İzzet Aş, çevredekilerin ihbarıyla gelen112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Bursa'daki Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından kaçan Osman K.'yı polis olaydan 3 gün sonra saklandığı İnegöl’ün Yeniceköy Mahallesi’ndeki bir evde yakaladı. Polisteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen Osman K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

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