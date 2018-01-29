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(Görüntülü Haber) Hareket halindeyken alev alan otomobil yandı

  Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, hareket halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi. İzmit'te öğle saatlerinde D-100 Karayolu Şirintepe mevkiinde hareket halindeki Avni Baykal yönetimindeki 81...

 

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, hareket halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

İzmit'te öğle saatlerinde D-100 Karayolu Şirintepe mevkiinde hareket halindeki Avni Baykal yönetimindeki 81 BM 074 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Hemen aracı yolun kenarına çeken Avni Baykal, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle karayolunun bir şeridi kapatılarak, trafik kontrollü olarak sağlandı. Otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

 

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