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(Görüntülü Haber) İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik

(Görüntülü Haber) Hapis cezası kesinleşen hükümlülere şafak baskın

ADANA'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonlarla yakalandı. İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aldıkları hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan 6 kişiyi yakalamak için 100 polisin...

ADANA'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonlarla yakalandı. İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aldıkları hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan 6 kişiyi yakalamak için 100 polisin katıldığı operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 6 ayrı adrese baskın yapıldı. Adam öldürme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Umut Dağparçası, uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası alan İlham Turan, yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Mazlum Oyğur, yaralama suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası alan Yusuf Karataş, hürriyetten yoksun kılma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan İrfan Bıçakçı ve yaralama suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Mehmet Emre Karakaya yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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