Taylan YILDIRIM- Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, geçen 7 Aralık'ta, parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldırıp, dövdüğü ileri sürülen 34 yaşındaki D.K.'nın yargılanmasına başlandı. Turgutlu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında hakim önüne çıkan, tuğla fabrikası işçisi D.K., suçlamaları kabul etmedi. D.K.'nın tutukluluk halininin devamına karar veren hakim, duruşmayı erteledi.
(Görüntülü Haber) Hamile kadına dayak davası ertelendi (1)
Taylan YILDIRIM- Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, geçen 7 Aralık'ta, parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldırıp, dövdüğü ileri sürülen 34 yaşındaki D.K.'nın yargılanmasına başlandı....
13 Ocak 2017 Cuma 13:08
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