TUTUKLANDI Gaziantep’te, 2 çocuğunu öldürüp intihara kalkışan Özlem Karaçalıoğlu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilip, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Karaçalıoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu.
(Görüntülü Haber) Hamile kadın, 2 çocuğunu öldürüp, intihara kalkıştı (4)
TUTUKLANDI Gaziantep’te, 2 çocuğunu öldürüp intihara kalkışan Özlem Karaçalıoğlu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilip, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Karaçalıoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu.
11 Nisan 2018 Çarşamba 15:43
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