(Görüntülü Haber) Halı çaldığı iddia edilen 5 kişi kovalamacada yakalandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da bir bahçeye kurutulmak için bırakıldığı halıyı çaldığı öne sürülen 4'ü kadın 5 kişi, kovalamaca sonucu jandarma tarafından yakalandı. Olay, bugün saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Taşpınar Beldesi'nde meydana geldi. 40 yaşındaki Hakan B., bir evin bahçesinde yıkandıktan sonra kurulmaya bırakılan bir halıyı çalıp geldiği minibüsle 06 ACV 470 plakalı minibüsle kaçtı. Durumu fark eden halının sahibi ise jandarmaya bilgi verdi. Taşpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri de beldeye yaptığı araştırma sonucu minibüsü belde çıkışında yakalayıp durdurmak istedi. Ancak Hakan B. yönetimindeki minibüsle 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu minibüs, Sağlık Beldesi'nde yakalandı. Jandarma, Hakan B. ve minibüsteki 4 kadını gözaltına almak istedi. Ancak, yanlarında çocukların da bulunduğu şüpheliler jandarmaya direndi. Şüphelilerden 20 yaşındaki Fadime K. baygınlık geçirdi. Bunun üzerine ambulans çağrıldı. Sağlık görevlileri kadına olay yerine müdahalede bulundu, ancak genç kadının baygınlık numarası yaptığı belirlendi. Hakan B., Fadime K. ve yanlarındaki 2 kadın jandarma tarafından gözaltına alındı. Kadın şüpheliler kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere ayağındaki terlikleri fırlattı. Çalınan halının kovalamaca sırasında minibüsten atıldığı belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.