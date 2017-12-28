(Görüntülü Haber) Hakkari'de teröristlerin saldırısında 6 asker yaralandı
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı terörislerin üs bölgesine yaptığı saldırıda 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari'de tedavi altına alındı. Çukurca İlçesi'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe ve Kırmızıkaya...
28 Aralık 2017 Perşembe 16:01
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı terörislerin üs bölgesine yaptığı saldırıda 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari'de tedavi altına alındı. Çukurca İlçesi'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe ve Kırmızıkaya Üs bölgelerine PKK'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda 6 asker yaralandı.PKK teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatılırken, yaralı askerler helikopterle getirildikleri Hakkari'de tedavi altına alındı.
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