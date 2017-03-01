HAKKARİ, () - HAKKARİ'de kırsal alanda tesbit edilen bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait 1 uydu telefonu, 1 frekans sağlayıcı uydu alıcısı cihaz ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Hakkari Valiliği, merkeze bağlı Ceylanlı Köyü Gelinli Mezrası'nda ele geçirilen malzemelerle ilgili açıklama yaptı. Gelinli Mezrasında bulunan sığınakta PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait malzemelerin saklandığına dair bilgilerin elde edilmesi üzerine dün kırsal alanında arama tarama faliyetleri yürütüldü. Yapılan aramalarda ise sığınakta 1 frekans sağlayıcı uydu alıcısı cihaz, 1 uydu telefonu ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.
(Görüntülü Haber) Hakkari'de PKK'ya ait uydu telefonu ele geçirildi
HAKKARİ, () - HAKKARİ'de kırsal alanda tesbit edilen bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait 1 uydu telefonu, 1 frekans sağlayıcı uydu alıcısı cihaz ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Hakkari Valiliği, merkeze bağlı Ceylanlı...
01 Mart 2017 Çarşamba 12:07
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