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(Görüntülü Haber) Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

HAKKARİ, () - HAKKARİ'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir mağarada, PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Hakkari Valilliği, jandarma ekiplerinin Oğul köyü kırsal...

HAKKARİ, () - HAKKARİ'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir mağarada, PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Hakkari Valilliği, jandarma ekiplerinin Oğul köyü kırsal alanında PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsalındaki mağarada PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen malzemelerin arazide gömülü vaziyette saklandığına dair bilgilerin elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. 24 Şubat 2017 günü Oğul Köyü kırsal alanında mağarada yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde 2 adet anti tank RPG-7 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 2 adet 12 kilogramlık tüp, 5 adet pil bloğu, 200 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo, 1 adet bidon içerisinde 20 litrelik mazot, 1 adet frekans sağlayıcı olarak kullanıldığı değerlendirilen radyo, muhtelif sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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