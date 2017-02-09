(Görüntülü Haber) Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi

HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Oğul Köyü kırsalında yapılan operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Oğul Köyü kırsalında PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışma yaptığı vurgulanırken şöyle denildi: Çalışmalar kapsamında;İlimiz Merkez Oğul Köyü kırsal alanı Bedarik Mevkiinde bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmat bulunduğu değerlendirilmiş, yapılan operasyon neticesinde; 2 adet anti tank RPG-7 mühimmatı, 3 adet RPG-7 mühimmatı sevk fişeği, 1 adet anti personel roket mühimmatı, 100 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo, 4 adet İHA/İKU’dan korunmaya yarayan şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."