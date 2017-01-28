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(Görüntülü Haber) Hakkari'de 700 polisle 'huzur' operasyonu

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ ve ilçelerinde 700 polisle huzur operasyonu yapıldı. Hakkari'de de Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat ve Trafik Şube...

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ ve ilçelerinde 700 polisle huzur operasyonu yapıldı. Hakkari'de de Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı. Yaklaşık 700 polisin katıldığı uygulama, saat 19.30'da başladı, 21.30'da sona erdi. Uygulama kapsamında işyerlerinde kimlik kontrolleri yapıldı, durdurulan araçlar arandı, evrakları kontrol edildi. Şüpheli kişilerin üstleri arandı, GBT sorguları yapıldı.

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