Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ'de, 400 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat ve Trafik Şube Müdürlüklernde görevli 400 polisle 'Huzur Türkiye-3' uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında işyerlerinde kimlik kontrolleri yapıldı, durdurulan araçlar arandı, evrakları kontrol edildi. Şüpheli kişilerin üstleri arandı, GBT sorguları yapıldı. Ulgulamada herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.
(Görüntülü Haber) Hakkari'de 400 polisle 'Huzur ' uygulaması
Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ'de, 400 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat ve Trafik Şube Müdürlüklernde...
10 Şubat 2017 Cuma 21:38
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