(Görüntülü Haber) Hakkari'de 167 kilo eroin ele geçirildi
HAKKARİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 167 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Hakkari-Van Karayolu'ndaki uygulama noktasında, polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpek...
01 Ocak 2018 Pazartesi 19:58
HAKKARİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 167 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Hakkari-Van Karayolu'ndaki uygulama noktasında, polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpek 'Colt' ile yapılan aramalarda, aracın gizli bölmelerinde 167 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
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