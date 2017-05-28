(Görüntülü Haber) Hakemin babasına taşla saldıran 3 şüpheli yakalandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde eski Süper Lig hakemlerinden Serdar Akçer'in babası 66 yaşındaki Metin Akçer'in başına parke taşıyla vurup yaralayan 3 şüpheli, Konya ve Karaman'da yakalandı. Şüpheliler Alanya'da polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Alanya Çarşı Mahallesi'nde 24 Mayıs günü meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 3 kişiden biri gözcülük yaparken 2 kişi girdikleri apartmanda hakem Serdar Akçer'in babası Metin Akçer'in oturduğu dairenin ziline bastı. Kapıyı evde bulunan başka biri açarken, Metin Akçer'i soranların durumundan şüphelenen kişi Akçer'in evde olmadığını söyledi. Aşağı inen bu kişiler kafalarına 'Çığlık' filminde kullanılan siyah beyaz maske takıp beklemeye başladı.



Kapıyı açan kişinin haber vermesi üzerine evde olan Metin Akçer ise eline sopa alarak aşağı indi. Bahçe kapısının önüne geldiği sırada şüphelilerden biri Metin Akçer'e yaklaşarak kafasına parke taşıyla vurdu. Akçer, aldığı darbeyle yere düşerken saldırganlar plakası belirlenemeyen ciple kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Akçer, tedaviye alındı.



Olayla ilgili çalışma başlatan Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarındaki görüntülerden saldırganların 21 yaşındaki Fırat K., 20 yaşındaki Caner T. ve Yasin B. olduğunu belirledi. Polisin takibi sonucu Fırat K. gizlendiği Konya'da, Caner T. ve Yasin B.'yi de Karaman'da yakalandı.



Alanya'ya getirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.