(Görüntülü Haber) Hakan Çalışkan'ın cenazesi adli tıp kurumu'na gönderildi
31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:47
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Prof.Dr. Sırmatel: Hepatit'te farkındalık...
- 236 saatte 10 böbrek nakli
- 3Bir parmak nakledildi hayatı değişti
- 4(Görüntülü Haber)36 saatte 10 böbrek...
- 5(Görüntülü Haber) Haşimato hastalığı...
- 6'Ter testi' ile gelişim geriliğine...
- 7Haşimato hastalığı için lazer tedavisi...
- 8Diyetisyen önerisi: Et ve ızgara yemeklerinde...
- 9(Görüntülü Haber) Hevezan'ın hayali...
- 10Hevezan'ın hayali beyin piliyle sağlığına...
- 1(Görüntülü Haber) El ele vererek Mülteci...
- 2El ele vererek Mülteci çocuklara Türkçe...
- 3Çocuklar Bilişim Eğitimleri ile geleceğe...
- 4(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: 34...
- 5Bakan Yılmaz: 34 bin öğretmenin yerine...
- 6Bakan Yılmaz: 34 bin öğretmenin yerine...
- 7(Görüntülü Haber)Tercih döneminde Nişantaşı...
- 8Atılım Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısına...
- 9Tercih döneminde Nişantaşı NeoTech Kampüsü'ne...
- 10Tercih döneminde Nişantaşı NeoTech Kampüsü'ne...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.5B Takipçi
SON DAKİKA
- 1DHA YURT - Doğubayazıt'ta terör...
- 2(Görüntülü Haber) İş görüşmesine...
- 3Üsküdar'da yol çöktü (2)
- 4Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan,...
- 5Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan,...
- 6(Görüntülü Haber) Hakan Çalışkan'ın...
- 7(Görüntülü Haber) Hakan Çalışkan'ın...
- 8 Kuzey Irak'taki Zap bölgesine hava...
- 9 Kuzey Irak'taki Zap bölgesine hava...
- 10(Görüntülü Haber) Soğuk ve dona dayanıklı...
- 11(Görüntülü Haber) Soğuk ve dona dayanıklı...
- 12Milli Takım'ın yeni teknik direktörü...
- 13Milli Takım'ın yeni teknik direktörü...
- 14(Görüntülü Haber) Köyde telefonla görüşmek...
- 15DHA ANKARA- Kuzey Irak'taki Zap bölgesine...
- 16(Görüntülü Haber) Parka otopark yapılmasını...
- 17Yatırım Uzmanı Enes Su: En iyi ve risksiz...
- 18(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanı...
- 19(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanı...
- 20DHA İSTANBUL - (Geniş haber) SİLİVRİ...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı