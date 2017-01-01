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(Görüntülü Haber) Hain saldırının kurbanlarından Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi Trabzon'a getirildi

Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM / Trabzon, ()İstanbul Ortaköy'de dün gece yaşanan terör saldırısından hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi Trabzon'a getirildi. Sürmene ilçesinde yarın toprağa verilecek olan 32 yaşındaki Mustafa...

Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM / Trabzon, ()İstanbul Ortaköy'de dün gece yaşanan terör saldırısından hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi Trabzon'a getirildi. Sürmene ilçesinde yarın toprağa verilecek olan 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen'in akşam saatlerinde uçakla getirilen cenazesini havaalanında ailesi ve yakınları karşıladı. Cenazenin araca konulması sırasında gruptaki bazı kadınların fenalaştığı gözlendi. Cenaze Sürmene ilçesine gönderildi. Yaklaşık 2 yıldır Ordu'da sigortacılık yaptığı ve kısa süre önce Sezen Arseven ile nişanlandığı belirtilen Seymen'in yılbaşı gecesi eğlenmek için nişanlısı ile birlikte Reina'ya gittiği öğrenildi. Bu arada, nişanlısını saldırıda kaybeden Sezen Arsevein'in İnstagram'da yayınladığı mesaj da çok üzücüydü. Nisanlısı ile birlikte çektirdiği fotoğrafını sayfasına koyan Arseven mesajında da şu ifadelere yer verdi: ?Beraber gittiğimiz yerden sensiz dönüyorum. Bana en güzel bakanımmm Beni en çok sevenimm Aşk dolu olanım Uykumda bile beni öpenim Artık biz resimlerde kaldık Beni hep görmek istediğin sürmede beklicem, Biz yarım kaldık.. eşim, hayat arkadaşımı sevdiğimi aşkımı kaybettim''

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