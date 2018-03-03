HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), ()AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında boş hafriyat kamyonu yandı. Olay, saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 72'nci kilometresinde meydana geldi. İsmail Tüysüz idaresindeki 03 VN 288 plakalı boş hafriyat kamyonun lastiği alev aldı. Sürücü kamyonu durdurarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası kamyonda büyük çapta maddi hasar oluştu.
(Görüntülü Haber) Hafriyat kamyonu yandı
HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), ()AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında boş hafriyat kamyonu yandı. Olay, saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 72'nci kilometresinde meydana geldi. İsmail...
03 Mart 2018 Cumartesi 17:37
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