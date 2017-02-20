(Görüntülü Haber) Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () – BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Sıkışan yaralılar, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. İnegöl’den Karagölet Mahallesi yönüne giden 54 yaşındaki Zeynelabidin Yetim yönetimindeki 16 BS 988 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak yaklaşık 100 metre aşağıya yuvarlanan araç, ters olarak durdu. Kazada araç sürücüsü ile 44 yaşındaki Nuray Sevinç, 80 yaşındaki Şerafettin Sevinç, 59 yaşındaki Abdulbaki Yaşar, 56 yaşındaki Kebire Yaşar ve 46 yaşındaki Memduh Sevinç yaralandı. Kazanın ardından araçta sıkışan 6 kişi, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldılar. Kaza yerinde ilk müdahale yapılan yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Tedavi altına alınan Zeynelabidin Yetim ile Kebire Yaşar’ın durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.