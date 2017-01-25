(Görüntülü Haber) Hafif ticari araç mezarlığa uçtu: 2 yaralı

Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç yol kenarındaki mezarlığa uçtu. Mezarların üzerine devrilen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay saat 16.30 sıralarında, İzmit Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir Biley yönetimindeki 41 AE 864 plakalı hafif ticari araç, virajda bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan Sarıcalar Mezarlığı'na uçtu. Mezarlığın çevresindeki duvarları yıkan araç mezarların üzerine devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil ekibi araçtan çıkarılan Kadir Biley ile Ahmet Argın'a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Mezarlığın çevresindeki duvarlar ve bazı mezarlar hasar görürken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.