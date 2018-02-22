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(Görüntülü Haber) Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS'ta, hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Gökçekler...

SİVAS'ta, hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Gökçekler Caddesi üzerinde yaşandı. Abbas Aktaş yönetimindeki 58 EK 327 ile Sedat Karabulut yönetimindeki 58 LB 859 plakalı hafif ticari araç cadde üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir ekmek fabrikasının bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Abbas, eşi Emine ve 4 aylık çocukları Zeynep Aktaş ile hafif ticari araçtaki sürücü Sedat Karabulut, Özge Karabulut ve Hatice Karabulut yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4 aylık Zeynep Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.
 

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