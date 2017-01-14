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(Görüntülü Haber) Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, 5 yaralı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,() OSMANİYE'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Yaklaşık 200 metrede savrularak durabilen araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza dün saat 17.30 sıralarında...

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,() OSMANİYE'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Yaklaşık 200 metrede savrularak durabilen araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza dün saat 17.30 sıralarında E90 otoyolu Mamure Tren İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Osmaniye'den Bahçe İlçesi yönüne giden, 45 yaşındaki Ömer Özkan'ın kullanığı 46 ND 971 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Arka lastikleri patlayan araç yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Kazayı görevlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ambulansı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ömer Özkan ile araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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