(Görüntülü Haber) Habur'da 11 milyon liralık 55.5 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet Selim YALÇIN SİLOPİ (Şırnak), () Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında Habur Gümrük Kapısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince durumundan şüphelendikleri bir kişinin valizinde yaptıkları arama ile başlayan çalışmada, piyasa değeri 11 milyon lira olan toplam 55.5 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Bu uyuşturucu ile ilgili olarak gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Silopi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 11 milyon lira olan 55.5 kilo eroinin ele geçirilmesiyle ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, Habur Gümrük Kapısında muhafaza ekiplerince dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen gece devriyelerden biri esnasında Türkiye'ye giriş tarafında valiziyle bekleyen bir şahsa kimlik kontrolü yapılırken narkotik dedektör köpek İda'nın valize tepki verdiği görüldü. Valizde yapılan aramada, koli bandına sarılmış paketler bulunması üzerine şahısla yapılan ön görüşmede Irak'tan beyaz bir otomobille 3 kişi olarak geldikleri ve diğeri iki kişinin sahada bulunduğu öğrenildi. Saha muhafaza ekiplerince trafiğe kapatıldıktan sonra eş zamanlı olarak saha ve çevresinde arama başlatıldı. Sahada bulunan kamera görüntüleri incelenerek şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin içerisinde olduğu beyaz otomobil tespit edildi. Saha dışında yapılan aramada çimlik alana atılmış vaziyette siyah bir çanta içerisinde paketler bulundu. Ayrıca kamera görüntülerinden tespit edilen beyaz otomobilin, içindeki 2 şüpheli şahısla x-ray bekleme alanında olduğunun görülmesi üzerine, araç kontrollü olarak muhafaza personeli refakatinde x-ray taramasına alındı. Yapılan tarama sonucunda belirlenen şüpheli noktalardan aracın arka koltuğu ile bagaj kısmı arasında araca sonradan eklendiği tespit edilen zula olarak tabir edilen bölmede sarı renkli koli bandına sarılmış vaziyette bir paket daha ele geçirildi. Ele geçirilen paketlerden alınan numuneler uyuşturucu test cihazına yüklendiğinde cihaz eroin uyarısı verdi. Yapılan sayım ve tartım sonucunda çantalardan ve arabadan çıkan toplam 109 adet paket içerisinde piyasa değeri 11 milyon lira olan toplam 55.5 kilo eroine el konuldu. Uyuşturucu madde ile ilgili olarak Irak uyruklu H.S.B., A.S.S. ve S.M.A isimli 3 kişi gözaltına alınarak Silopi Cumhuriyet Savcılığı tarafından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu denildi.