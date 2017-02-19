(Görüntülü Haber) Güvercin kümesinde 1 kilo esrara 3 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, polis tarafından yapılan aramada bir evin çatısındaki güvercin kümesinde 1 kilo esrar, işyerinde de ise ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir ev ile iş yerine operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, çatı katındaki güvercin kümesine saklanmış çantada 1 kilo esrar, iş yerinde ise ruhsatsız tabanca ve iki şarjörde 22 kurşun ele geçirdi. Uyuşturucu, tabanca ve kurşunlara el koyan ekipler, Doğan A., Feridun A. ve Beytullah A.'yı gözaltına aldı.