(Görüntülü Haber) Güvercin kümesinde 1 kilo esrara 3 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, polis tarafından yapılan aramada bir evin çatısındaki güvercin kümesinde 1 kilo esrar, işyerinde de ise ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...
19 Şubat 2017 Pazar 21:06
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, polis tarafından yapılan aramada bir evin çatısındaki güvercin kümesinde 1 kilo esrar, işyerinde de ise ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir ev ile iş yerine operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, çatı katındaki güvercin kümesine saklanmış çantada 1 kilo esrar, iş yerinde ise ruhsatsız tabanca ve iki şarjörde 22 kurşun ele geçirdi. Uyuşturucu, tabanca ve kurşunlara el koyan ekipler, Doğan A., Feridun A. ve Beytullah A.'yı gözaltına aldı.
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