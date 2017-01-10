(Görüntülü Haber) Güvercin cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi

ADANA'da 34 yaşındaki Sinan Gül'ü av tüfeğiyle vurarak öldüren 23 yaşındaki Uğurcan Aladağ, adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden Aladağ, "Kendimi korumak için ateş ettim" dedi. Merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'nde oturan Sinan Gül, evinin çatısındaki dolapta beslediği güvercinlerden 12'si gece çalındı. Tekel büfesi işleten Gül, güvercinlerin Uğurcan Aladağ'ın evinde olduğunu öğrenince yanına gitti. İddiaya göre, güvercinlerin kendisinde olduğunu söyleyen Aladağ, 15 bin TL karşılığında geri vereceğini söyledi. Aladağ ile Sinan Gül arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uğurcan Aladağ, Sinan Gül'ü av tüfeğiyle öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Uğurcan Aladağ, Sinan Gül'ün evlerini basıp, araya giren babasını da tartakladığını, kendini savunmak için ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Uğurcan Aladağ, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Aladağ, "Anamı ağlattılar, hepsinin anası ağlayacak" dedi.