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(Görüntülü Haber) Güvenlik kamerasındaki "tırnakçı"ya operasyon

Ersan SAN / İSTANBUL, () AVCILAR'da bir kuyumcudan kolye çalarken güvenlik kamerasına yansıyan kişi, olaydan yaklaşık 1 saat sonra kahvehanede yakalandı. Avcılar'da Sabri Yılmaz'a ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen M.N.D.,...

Ersan SAN / İSTANBUL, () AVCILAR'da bir kuyumcudan kolye çalarken güvenlik kamerasına yansıyan kişi, olaydan yaklaşık 1 saat sonra kahvehanede yakalandı. Avcılar'da Sabri Yılmaz'a ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen M.N.D., kolye almak istediğini söyledi. M.N.D., Sabri Yılmaz ile birlikte kolyelere bakmaya başladı. Yılmaz'ın arkasına döndüğü esnada bir anlık dalgınlığından yararlanan M.N.D., kolyeyi 'tırnakçılık' olarak bilinen yöntemle çaldı. M.N.D. bir süre daha kolyeleri inceledikten sonra buradan ayrıldı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. 1 SAAT SONRA YAKALANDI Bir kolyenin eksik olduğunu fark eden Sabri Yılmaz durumu polis ekiplerine bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, M.N.D.'nin peşine düştü. Güvenlik kamera kayıtlarını gören çevredeki birkaç esnafın M.N.D.'yi tanıdıklarını ve yakındaki bir kahvehaneye girerken gördüklerini söylemeleri üzerine polis harekete geçti. Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kolye hırsızı M.N.D.'yi olay yerinin yaklaşık 400 metre ötesindeki kahvehanede yakalayarak gözaltına aldı. M.N.D.'nin üzerinden çıkan kolye de kuyumcu Sabri Yılmaz'a teslim edildi.

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