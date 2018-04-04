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(Görüntülü Haber) Güvenlik kamerası görüntüleriyle tutuklandılar

BURSA'da iş yeri ve evlere girip dizüstü bilgisayar çaldıkları iddia edilen G.U. (18) ile G.A. (21), çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Polisin hırsızlık anlarını görüntüleyen güvenlik kameralarına...

BURSA'da iş yeri ve evlere girip dizüstü bilgisayar çaldıkları iddia edilen G.U. (18) ile G.A. (21), çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Polisin hırsızlık anlarını görüntüleyen güvenlik kameralarına ulaşması sonucu tekrar gözaltına alınan şüpheliler tutuklanıp cezaevine konuldu. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde iş yeri ve evlere girip dizüstü bilgisayar çaldıkları iddia edilen G.U. ile G.A., polis tarafından geçen ay yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgulamaları yapılan şüpheliler 'hırsızlık' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Soruşturmayı genişleten Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, serbest bırakılan iki şüphelinin hırsızlık anlarını saniye saniye görüntüleyen güvenlik kamerası görüntülerini bulup, savcılığa teslim etti. Savcının yaptığı itiraz sonucu tekrar gözaltına alınan G.U. ve G.A., bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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