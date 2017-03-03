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(Görüntülü Haber) (güvenlik kamerası) 2- Cumhuriyet Gazetesi'nin bulunduğu sokakta silah sesleri

- TAKSİDEN ATEŞ AÇILMA ANI KAMERADA * Taksiden 2 el ateş edildi. Kurşunlardan biri gazetenin karşısındaki mezarlığın duvarına isabet etti. Polisin olay yerindeki incelemesi sürerken taksiyle kaçan kişi ya da kişilerin yakalanmasına çalışılıyor. *...

- TAKSİDEN ATEŞ AÇILMA ANI KAMERADA * Taksiden 2 el ateş edildi. Kurşunlardan biri gazetenin karşısındaki mezarlığın duvarına isabet etti. Polisin olay yerindeki incelemesi sürerken taksiyle kaçan kişi ya da kişilerin yakalanmasına çalışılıyor. * Taksiden bina önünde ateş edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM, İstanbul Cumhuriyet Gazetesinin bulunduğu İstiklal sokakta taksiden ateş eden kimliği meçhul kişi ya da kişiler kaçtı. 2 el ateş edildiği kurşunlardan birinin gazete binasının karşısındaki mezarlık duvarına isabet ettiği belirlendi. Cumhutiyet Gazetesi Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya "Şişli Emniyet Müdürümüzle görüştüm. Saat 06.45 sıralarında tam gazetemizin karşısında ticari bir araçtan 2-3 el ateş açılıyor. Polisler incelemelerini yaptılar. Bina karşısında bir adet mermi kovanı bulundu. Emniyet müdürümüzün tespiti alkolik bir şahış olduğuna dair. Fakat onlar incelemelerini sürdürüyorlar. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Gazete yetkilileri olarak tüm emniyet yetkililerinin konunun takipçisi olmasını istiyoruz" dedi. TAKSİ GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan taksinin bina önünden geçerken ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksinin sağ ön koltuğunda oturan kişinin camdan kolunu çıkararak ateş açtığı görülüyor.

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