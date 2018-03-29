(Görüntülü Haber)  Güreşçilerin vurulma anı kamerada

ANTALYA'da, yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün (33) ile Mehmet Ali Avcı'nın (21) bir kafede Yavuz T. tarafından tabancayla vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, 24 Mart günü saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin bahçesinde meydana geldi. Yavuz T., iddiaya göre, husumetli olduğu yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitti. Kafe bahçesinde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine Yavuz T., üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'ya ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan güreşçiler, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan Yavuz T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



KAMERALARA YANSIDI



Kafede yaşananların güvenlik kameralarına da yansıdığı görüldü. Olaydan 5 gün sonra ortaya çıkan görüntülerde, önce sözlü tartışma yaşandığı görülüyor. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kargaşada yere düşen Yavuz T. ayağa kalkarken elindeki tabancayı ateşliyor. Güreşçiler yaralanırken o sırada kafede yaşanan panik anları da görüntülere yansıyor.





