(Görüntülü Haber) (Gündüz görüntüleri) Heybeliada'da 3 ahşap bina alev alev yandı

Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR-Cem TURSUN/İSTANBUL, () HEYBELİADA'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada çıkan yangın iki binaya da sıçramıştı. Yangın sonucu 3 bina kül olmuştu. Yangının boyutu gündüz çekilen görüntülerde net olarak ortaya çıktı. Yanan binalar küle dönerken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.