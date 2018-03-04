Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR-Cem TURSUN/İSTANBUL, () HEYBELİADA'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada çıkan yangın iki binaya da sıçramıştı. Yangın sonucu 3 bina kül olmuştu. Yangının boyutu gündüz çekilen görüntülerde net olarak ortaya çıktı. Yanan binalar küle dönerken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü Haber) (Gündüz görüntüleri) Heybeliada'da 3 ahşap bina alev alev yandı
Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR-Cem TURSUN/İSTANBUL, () HEYBELİADA'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada çıkan yangın iki binaya da sıçramıştı. Yangın sonucu 3 bina...
04 Mart 2018 Pazar 16:00
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