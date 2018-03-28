Gökhan CEYLAN ANKARA, () Ankara'da gümüş satın almak için girdiği iş yerinden 20 bin lira değerinde gümüş takı çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara'da gümüş takı satın almak için girdiği dükkandan 20 bin lira değerinde gümüş takı çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Çaldığı takıları elindeki poşete ve cebine dolduran şüpheli F.K., polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla kısa sürede yakalandı. Hırsızlık ve yaralama olayları gibi 7 ayrı suçtan kayıtlı olduğu belirlenen F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Gümüş takı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Gökhan CEYLAN ANKARA, () Ankara'da gümüş satın almak için girdiği iş yerinden 20 bin lira değerinde gümüş takı çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara'da gümüş...
28 Mart 2018 Çarşamba 17:10
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