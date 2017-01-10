(Görüntülü Haber) Gülizar'ın katili ifade değiştirdi

ANTALYA'da geçen ağustosta ormanlık alanda 22 yaşındaki Gülizar Turan'a tecavüz edip başını taşla ezip, boğazını da keserek öldüren 44 yaşındaki Cengiz Dok, ilk duruşmada ifade değiştirdi. Sorgusunda küfür ettiği için bıçakladığını ileri süren Dok, duruşmada ise “Para karşılığı ilişkiye girdik. Çıkan tartışmada kolumu ısırınca ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Antalya'da geçen 14 Ağustos'ta Kepez İlçesi Varsak mevkiindeki ormanlık alanda başı taşla ezilip, boğazı kesilerek öldürülen yarı çıplak bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin, kayıp başvurusu yapılan Gülizar Turan'a ait olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, Antalya Toptancı Hali'nde hamallık yapan Cengiz Dok'u gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Cengiz Dok, Turan'ı kendisine küfür ettiği için bıçakladığını ve pişman olduğunu söyledi. Tutuklanan Cengiz Dok hakkında Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık ile öldürülen Gülizar Turan'ın annesi Menekşe Kocabaş ile iki kardeşi hazır bulundu. Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu da müdahil olmak için talepte bulundu. Cengiz Dok, Gülizar Turan'ın hayat kadını olduğunu iddia etti. Sorgudaki ifadesinde kendisine küfür edilip tükürüldüğü için Gülizar Turan'ı bıçakladığını söyleyen Cengiz Dok, duruşmada ise ifade değiştirdi. 40 lira verip Gülizar Turan ile ilişkiye girdiklerini ileri süren Cengiz Dok, "Bana uyuşturucu madde bağımlısı ve hayat kadını olduğunu söyledi. Kendisiyle bir yıldır ortalama 10 gün arayla para karşılığı ilişkiye giriyorduk" dedi. Olay günü de cinsel ilişkiye girdik. İlişkiden sonra konuşurken bana küfretti, tükürdü. Ben yüzümü silerken sol kolumu ısırdı. Can havliyle cebimdeki bıçağı çıkarıp 'Gülizar bırak beni yoksa bir tarafını keseceğim' dedim. Ancak bırakmadı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Olay nedeniyle pişmanım ve vicdan azabı çekiyorum" dedi. Dok, Gülizar Turan'ın başındaki eziklerle ilgili ise “Ben kafasına taşla vurmadım. Tecavüz edip öldürmedim. Otopside üzerinden neden para çıkmadığını bilmiyorum" diye konuştu. Gülizar Turan'ın annesi Menekşe Kocabaş ise kızının sanığın iddia ettiği gibi para karşılığında ilişkiye giren biri olmadığını belirterek, “Kızım 9 yıldır uyuşturucu madde bağımlısıydı. Uyuşturucu parası temin etmek için kötü yollara başvurmasın diye ben kendisine günde 40-50 lira harçlık veriyordum" dedi. Sanık hakkında iddia edilen cinsel saldırı suçlarıyla ilgili dosya ya da dosyaların istenmesine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve gelmeyen tanıkların zorla getirilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası açıklama yapani Menekşe Kocabaş, kızının tecavüz edilip vahşice öldürüldüğünü söyledi. Kocabaş, kızının katilinin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.