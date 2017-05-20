(Görüntülü Haber) Gülen'den 'koca' istemişler

ERZURUM'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan esnaf Nurullah D. hakkında hazırlanan iddianamede, kız kardeşlerinin yazdığı mektubun içeriği de yer aldı. Mektupta kız kardeşlerin örgüt elebaşı Fethullah Gülen'den evlenmek için koca istedikleri ortaya çıktı.15 Temmuz başarısız darbe girişimi ardından örgütün Erzurum'daki esnaf yapılanmasından sorumlu olan kişilerin bulunmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında '14 Aralık Operasyonu' olarak bilinen Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın gözaltına alınmalarına ilişkin protesto eylemlerine katılan Nurullah D. ile Cihan A., örgütün yayın organlarından Zaman Gazetesi ve Sızıntı Dergisi'ne çok sayıda kişiyi abone yaptığı, örgüte finans sağlayanlar arasında bulunduğu ve her ortamda örgüt lehine propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Nurullah D. ve Cihan A., FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla 17 Ağustos 2016'da tutuklandı. Cihan A., 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra geçen 20 Ocak günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 7.5-15 yıl hapis cezası istenen Nurullah D. ve Cihan A. hakkında hazırlanan iddianame Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Nurullah D.'nin Erzurum Adliye binası önünde örgüt lehine basın açıklaması yaptığına yer verildi. Nurullah D.'nin örgüt elebaşı Fethullah Gülen ile çok sayıda birlikte çekilmiş fotoğraflarının ele geçirildiğine dikkat çekilen iddianamede, örgütün simgesi olan ve Fethullah Gülen tarafından 'Bereket ve işlerinin yolunda gitmesi için' okunarak verilen ABD dolarlarının Nurullah D.'nin işyerinde bulunduğu kaydedildi.Nurullah D.'nin kız kardeşleri Gülhan ve Gönül D.'nin evlenmek için elebaşı Fethullah Gülen'e mektup yazdığı evde yapılan aramada anlaşıldı. İddianamede içeriğine yer verilen mektupta Gülhan ve Gönül D.'nin evlenmek için Gülen'den koca istedikleri tespit edildi. Sonuna ev adresini de yazan küçük kız kardeşin 'Saygıdeğer efendim' başlıklı mektubunda şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:"Saygıdeğer efendim istirham ve şikayet niteliğindeki mektubu affınıza sığınarak yazıyorum. Ben Erzurum Hasankale'den Nurullah D.'nin 22 yaşındaki küçük kız kardeşiyim. Zatıallerinizi çocukluğumuzdan beri babam vasıtasıyla tanıyabildik.1985 yılında Prof. Suat Yıldırım ve İbrahim Kocabıyık hocamlar Hasankale'ye geldiler, hizmeti anlattılar o zaman hizmeti tanıyabildik. Saygıdeğer efendim, sizden istirham ve şikayetim şu olacak, benden büyük ablam var. Ablama beş yıldır dünürcü (görücü) geliyor fakat abim vermiyor. Bize engel oldu. Tutturdu illa da ya hizmetten birisi veya şakirt (cemaate mensup öğrenci) olacak. Hizmetten kimse yok ve şakirtlerin çoğuda üniversite mezunu istiyorlar, o da bizde yok. Valide, abimi sıkıştırınca abim Ali Bayram hocama Erzurum'da iken bizim evlenme meselemezi anlatmış. Ali hoca ilgileneceğini söyledi ama ilgilenmedi. Ali hocam ve Ahmet hocamın Erzurum'daki bazı esnaf abilerin kızlarını çoğu şakirt kardeşlerle evlendirdiğini öğrendik. Bizimle ilgilenen olmadığından son çare size ulaşmanın yollarını ararken, ablam rüyasında gördüğü zatın 'sizin evlenmeniz hocaefendinin eliyle olacak' demesi mektubu yazmamıza neden oldu. Ben ve ablamla beraber bizim izdivacımız özellikle de bu işin sizin elinizden olacağı arzusuyla telefonunuzu bekleceğiz. Ya bir elçinizi bekleyeceğiz ya da zatıalilireniniz Erzurum'a gelince inşallah bizede gelecekler arzusuyla sebatla bekleyeceğiz. Sizin tercih ettiğiniz kardeşleri emir kabul edip itiaat edeceğiz.""İNTİHAR KOMANDOSU OLMAK İSTİYORUM"Öte yandan Pasinler ilçesi Zaman Gazetesi eski temsilcisi Nurullah D.'nin evinde ele geçirilen 'Saygıdeğer mütevelli abilerim' başlıklı bir başka mektupta "1978 yılında elimden tutan hocamdan ve arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Allah yolunda ölmek için intihar komandolarınız varsa ne olur beni oraya kaydedin, bu uğurda ölmek istiyorum. Bazı ağabeylerimiz yazdığımız haberlerle benimle alay ediyor. Rahatsız oluyorlar. Gözümün içerisine baka baka yüzüme karşı en sevdiğim arkadaşım bana 'ulan riyakar' deyip manevi havamı bozması da şimdi benim geçmiş üzüntülerimin birikimi. Her defasında benim yaptığım artistlik onun yaptığı ise hizmet " diyerek istifa ettiği de iddianamede yer aldı.