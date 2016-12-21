Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), () - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Siirt'in Şirvan İlçesi Kaymakamlığı görevinden uzaklaştırılan Veysel Yüksel, Manisa'nın Kula İlçesi'nde gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 7 Kasım'da Siirt'in Şirvan Kaymakamlığı görevinden uzaklaştırılan Veysel Yüksel, dün akşam Manisa'nın Kula İlçesi'nde gözaltına alındı. Yüksel, Kula'daki işlemlerinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Görevden uzaklaştırılan Şirvan Kaymakamı FETÖ'den gözaltında
Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), () - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Siirt'in Şirvan İlçesi Kaymakamlığı görevinden uzaklaştırılan Veysel Yüksel, Manisa'nın Kula İlçesi'nde gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...
21 Aralık 2016 Çarşamba 17:26
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